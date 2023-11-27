وتم تعيين جوم فان سترين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "الحرية" بزاعمة فيلدرز، الأسبوع الماضي كـ"مستكشف" لمناقشة الائتلافات المحتملة.

وكان من المقرر أن يلتقي بفيلدرز وزعماء حزبيين آخرين اليوم، لكن تلك اللقاءات ألغيت"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

ونفى فان سترين ارتكاب أي مخالفات بعد أن ذكرت وسائل إعلام هولندية أنه متورط في قضية احتيال.. لكنه أصدر صباح اليوم بيانا قال فيه إن "الاضطرابات التي نشأت بشأن هذا الأمر والتحضير للرد عليه" أعاقت عمله الساعي لتشكيل ائتلاف .

ويسلط انسحاب فان سترين الضوء على إحدى القضايا الرئيسية التي من المرجح أن يواجهها فيلدرز خلال الأسابيع المقبلة مع تولي مجموعة من المشرعين الجدد مقاعدهم في البرلمان، وهي الافتقار إلى الخبرة السياسية في حزبه، فحزب "الحرية" يتمحور دائما بشكل وثيق حول شخصية فيلدرز وحده.