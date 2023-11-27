الهولندى خيرت فيلدرز يسعى لتشكيل ائتلاف لقيادة الحكومة

وكالات

قال السياسي اليميني الهولندى المتطرف خيرت فيلدرز، إنه سيعدل من مواقفه المتشددة لإقناع أحزاب أخرى في البرلمان لدعمه لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن فيلدرز الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة في هولندا، والمعادي للإسلام، هدأ من تعهداته بحظر القرآن والمساجد في هولندا، وقال إنه سيواصل "تعديل سياسته"، فيما يستأنف مبعوثه محادثات بناء تحالف سياسي يمكنه من تولي الحكومة.

وكتب فيلدرز على موقع "إكس" "اليوم، غداً، أو اليوم الذي يليه.. سأصبح رئيساً لوزراء هذا البلد الجميل".

وفاز حزب فيلدرز (الحرية) بأكثر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولكنه يحتاج إلى حزبين آخرين على الأقل للدخول في تحالف معه للفوز بأغلبية في البرلمان، وتشكيل حكومة.

ومن المتوقع لدى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الأسبوع المقبل، فوز حزب فيلدرز بـ37 مقعداً في البرلمان الذي يضم 150 مقعداً.