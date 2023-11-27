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انزل وشارك.. الجالية المصرية بألمانيا تستعد لانتخابات الرئاسة بتجهيز أعلام مصر

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:48 م
انزل وشارك.. الجالية المصرية بألمانيا تستعد لانتخابات الرئاسة بتجهيز أعلام مصر علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين
كتب ـ محمود راغب

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بدأت الجالية المصرية الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتى تجرى فى الخارج أيام 1 و2 و 3 ديسمبر ، حيث بدأ بيت العائلة المصرية ببرلين بتجهيز أعلام مصر .
 
وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، فى رسالة لأبناء الجالية: انزل وشارك وخليك إيجابى فى اختيار الرئيس القادم لمصرنا الغالية فذهابك إلى الصندوق واجب وطنى على كل مصرى وطنى فخور أنه مصرى حر في اختيار قراره .. صوتك أمانة".
 
وتابع: منتظرينكم بالأعلام والورود والأغانى الوطنية والحلويات المصرية.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.
 
 
 
 






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