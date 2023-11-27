الولايات المتحدة.. توقيف مطلق النار على طلاب فلسطينيين فى بيرلينجتون

وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال متهم بإطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين في مدينة بيرلينجتون بولاية فيرمونت.

وبحسب موقع روسيا اليوم، حددت الشرطة جيسون جيه إيتون (48 عاما)، كمشتبه به في الهجوم وتم اعتقاله، وفقا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة برلينجتون.

ويواجه إيتون ثلاث تهم بالاعتداء الجسيم بعد عملية شارك فيها عملاء الشرطة والتي تضمنت تفتيش منزله. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة اليوم الاثنين.

والطلاب الثلاثة هم هشام عورتاني وكنان عبد الحميد وتحسين علي أحمد.

وقالت شرطة بيرلينجتون، إن حالة اثنين من الطلاب مستقرة، فيما أصيب الثالث بجروح "أكثر خطورة".

وقال قائد شرطة المدينة جون مراد في بيان: "في هذه اللحظة المشحونة، لا يمكن لأحد أن ينظر إلى هذا الحادث ولا يشك في أنه ربما كان جريمة بدافع الكراهية".

وعورتاني هو طالب جامعي من أصول فلسطينية إيرلندية أمريكية في جامعة براون، وعبد الحميد طالب في السنة الثالثة في جامعة هارفرد. بينما يدرس أحمد في كلية ترينيتي.