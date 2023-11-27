اليوم السابع
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المفتى يلتقى نظيره الأوزبكى ويزور كلية الإمام البخارى للدراسات الإسلامية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:53 م
المفتى يلتقى نظيره الأوزبكى ويزور كلية الإمام البخارى للدراسات الإسلامية جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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الْتقى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- ظهر اليوم مفتى أوزبكستان فى مدينة طشقند، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان لحضور المؤتمر الدولى لمسلمى أوزبكستان.

 

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون بين دار الإفتاء المصرية ونظيرتها فى أوزبكستان، حيث أكد مفتى الجمهورية عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، خاصة الدينية.

 

وأبدى المفتى استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم لتقديم كافة أشكال الدعم الإفتائى والشرعى، خاصة فى مجال تدريب وتأهيل المفتين من جمهورية أوزبكستان.

 

من جانبه أشاد الشيخ نور الدين خاليق نظروف مفتى أوزبكستان بالجهود الكبيرة التى تنهض بها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لنشر صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء فى العالم، مبديًا تطلعه إلى مزيد من التعاون خاصة فى مجال تدريب المفتين، والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية فى كافة الجوانب الإفتائية.

 

وفى نهاية اللقاء زار المفتى كلية الإمام البخارى للدراسات الإسلامية ومركز الفتوى هناك، حيث تعرف من خلال جولة تفقدية على الأقسام المختلفة بالكلية، وكذلك مركز الفتوى، وقد أشاد المفتى بالمستوى العلمى والمهنى لمركز الفتوى والتطور الكبير الذى يشهده علميًّا وتكنولوجيًّا.







اوزبكستان

الازهر الشريف

دار الافتاء

البخارى



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