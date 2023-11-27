المشدد 10 سنوات لسائق توك توك لاتجاره في الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8037 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحريات قيام المتهم "م.ع.ع" سائق توكتوك، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليه عند خروجة من منزله ممسكا في يده حقيبة فتم ضبطه، وتفتيشه عثر بداخلهما على عدد اثنين كيس بلاستيكي، الأول يحتوي على قطعة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين والثاني به عدد 15 لفافة هيروين ، كما عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.