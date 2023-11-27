السجن 20 عاما لسائق لحيازته 300 طربة حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم " م.ص.ك" بالسجن المشدد 20 عاما، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19356 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه من خلال التحريات دلت على قيام المتهم "م.ص.ك" سائق، بمزولة نشاطا إجراميا فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، ونفاذا لاذن النيابة انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وأبصرته مستقلا سيارة، فتم ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالى وبتفتيش السيارة عثر بها على جوالين بلاستيكيين، بداخلهما عدد 300 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.