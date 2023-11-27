اليوم السابع
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المدارس تحذر الطلاب المتغيبين عن الدراسة: سيتم فصلهم

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:00 ص
المدارس تحذر الطلاب المتغيبين عن الدراسة: سيتم فصلهم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ــ محمود طه حسين - محمد جاد

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حذرت بعض المدارس الثانوية الطلاب المتغيبين عن الدراسة والذين تخطوا نسبة الغياب المقررة قانونا، مشددة على أنه جار تطبيق إجراءات فصلهم مع منح الطالب أحقية إعادة القيد مرة أخرى، موضحة أن القانون يسمح للطالب بالغياب بعذر لمدة 30 يوما منفصلة و15 يوما متصلة فقط، بعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية منها الإنذار ثم الفصل فى حالة عدم استجابة الطالب والحضور.
 
جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شدد على مواصلة تفعيل حصر الغياب للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة لمرحلتي الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وتفعيل الغياب الإلكتروني، كما وجه بتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها.
 
وأكد الوزير على تطبيق لائحة النظام والانضباط المدرسى لأهميتها في تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدارس، وتحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، مشيرًا إلى أن الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية.
 
 






وزارة التربية والتعليم

الغياب الإلكترونى

تطبيق الغياب الإلكترونى

فصل الطلاب المتغيبين عن الدراسة

اخبار مصر



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