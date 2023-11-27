المجلس العربي للسكان والتنمية يؤكد إدانته للعدوان الغاشم على غزة

بيشوى رمزى

أصدر المجلس العربي للسكان والتنمية، اليوم الاثنين، بيانا حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك فى أعقاب انتهاء اجتماع دورته الخامسة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأعرب المجلس عن موقف أعضائه الموحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ومواصلة القوة القائمة بالاحتلال جرائمها بحق أهالي قطاع غزة، مشددا على الحق في الحياة لكافة الفئات السكانية في دولة فلسطين وكافة سكان قطاع غزة

وأدان العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الوحشية التي تستهدف السكان المدنيين وانتهاج سياسة العقاب الجماعي من قبل قوة الاحتلال والاستهداف السافر للمباني السكنية والمنشآت المدنية وقصف المدارس والمستشفيات التي تأويي آلاف النازحين للاحتماء بداخلها.

وطالب المجلس بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشغب الفلسطيني في قطاع غزة وجميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ونطالب المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على وقف عدوانها وجرائمها بشكل فوري.

وشدد على ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة دخول الوقود اللازم لتأمين العمليات الإغاثية الشاملة في جميع أنحاء قطاع غزة وتسيير إمدادات الطعام والماء والدواء للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية وانهيار خدمات الإغاثة.

وحذر من تفاقم وخطورة الوضع بين مختلف الفئات السكانية وخاصة الفئات السكانية الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى في قطاع غزة، معربا عن قلقه جراء التدمير الممنهج للمدارس والمنشآت التعليمية وتبعاته الوخيمة على التعليم على المدَيًين القصير والبعيد .