القافلة الطبية المجانية تستقبل 600 مواطن في أولى أيامها بمركز القصاصين

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بمركز شباب السويدات، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 600 مواطن في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الإثنين ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفًا دوائيًا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، والتوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة إلى أنه تم استقبال 189 مواطنا بعيادة الباطنة و22 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 13 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 259 حالة بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 34 حالة، بالإضافة إلى استقبال 37 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الأسنان استقبلت 25 حالات، تم استقبال 21حالة بعيادة المسالك.

على أن تستمر القافلة الطبية في مركز شباب السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين ضمن مبادرة "حياة كريمة" في استقبال المواطنين حتى غدًا الثلاثاء وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.