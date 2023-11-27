الرئيس التنفيذى لـ"المتحدة": هناك سباق تكنولوجى متلاحق ونسعى للتطوير المستمر

كتبت ندى سليم - تصوير كريم عبد العزيز

قال عمرو الفقى، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك سباق تكنولوجي متلاحق، يجب علينا كمؤسسات إعلامية اللحاق بهذا الركب، مؤكدا أن كل من يتخلف عن ذلك السباق سيخرج منه بشكل حتمى.

وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، خلال فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، إن شركة نوكيا كانت في الماضي أكبر شركة محمول في العالم، ونظرا لأنها لم تقم بالتطوير الذاتى لتلحق بالركب التكنولوجي، أنتهى بها الأمر وفقدت مكانتها سريعا وتمكنت شركة أبل من الاستحواذ على مكانتها، لافتاً أن التكنولوجيا عنصر أساسي في المجال الإعلامى، لكن يظل المحتوى هو الضلع الرئيسى فى العملية الإعلامية، وكلا منهما ضلعين رئيسيين لا غنى عنهما.

وأشار "الفقي"، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سعت على مدار العامين الماضيين لتطوير المؤسسات الإعلامية والتوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية على نطاق واسع، في كافة القطاعات الإخبارية والرياضية والترفيهية لصناعة مستقبل، يواكب متطلبات الأجيال الراهنة التى تعتمد على الوسائل التكنولوجية بشكل كبير.

وأكد عمرو الفقى، أن الشركة تملك 32 وسيلة إعلامية مختلفة، ونملك منصات هامة مثل منصة watch it، ونسعى دائما للتطوير المستمر لتلبية احتياجات الجمهور .