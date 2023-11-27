الداخلية تضبط مخدرات في حملات أمنية بـ3 محافظات

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الشرقية، القليوبية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أشمون.. وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش بالإضافة إلى 13 لفافة لذات المخدر- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية آلية بالخزينة وبها عدد من الطلقات- سلاح أبيض- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوحماد.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية آلية وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطليَن) بدائرة مركز شرطة منيا القمح.. وبحوزتهما (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كفرشكر.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").