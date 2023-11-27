التحالف الوطني للعمل الأهلي بكفر الشيخ ينظم مؤتمرا لدعم السيسي بالانتخابات

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة كفر الشيخ، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية.

أكد الدكتور أسامة أبوالعز الإتربى المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، على الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة لقيادة سفينة الوطن لفترة رئاسية جديدة للحفاظ على الأمن القومى المصرى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها في كافة المجالات.

جاء ذلك بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق عماره، عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني ، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور عبد الحميد زيد، نقيب عام الاجتماعيين في مصر وعضو أمانة التحالف الوطني، والدكتور أسامة الاتربي، أمين عام التحالف الوطني بكفر الشيخ، ومحمد المعداوي، أمين شباب التحالف الوطني بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

وقال المنسق العام للتحالف الوطنى بكفر الشيخ، إن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية وحقق العديد من الإنجازات والمشروعات القومية لجميع أبناء الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية وتحقيق الأمن والأمان بالدولة المصرية، مشدداً على أهمية خروج جميع أبناء الشعب المصرى للمشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبار ذلك واجب وطني والحفاظ على الاستقرار الذى تشهده مصر تحت رئاسة الرئيس السيسى.

وأشار المنسق العام للتحالف الوطنى بكفر الشيخ إلى إن تصويت المصريين والنزول بكثافة خلال الاستحقاق الدستوري القادم سيكون رسالة قوية للعالم أجمع بأن الشعب المصرى متكاتف ولن يسمح لأحد بالمساس بمقدراته ويقف خلف قيادته السياسية، ومؤسسات الدولة الراسخة .

وأشار المنسق العام للتحالف الوطنى إلى جهود الرئيس السيسى الحالية في أزمة قطاع غزة ودعم أبناء القطاع من المدنيين بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والعمل على وقف إطلاق النار ، مشيراً إلى موقف الرئيس السيسي وجهوده المضنية لدعم أبناء قطاع غزة ورفضه القاطع لمؤامرة تهجير أبناء غزة إلى الأراضي المصرية في سيناء وموقفه القوي ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية ودعم قضية العرب الأولى بحكمة واقتدار .

وأوضح الدكتور أسامة الإتربى، أن الرئيس السيسى يقوم بجهود يومية مع كافة الزعماء والقادة والملوك بمختلف دول العالم لعدم اتساع الصراع الحالي إلى دول المنطقة واستمرار جهود إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء قطاع غزة ووقف المجازر الوحشية الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إنجازات الرئيس السيسى لا تعد ولا تحصي على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي ودعم تأهيل وتمكين الشباب المصري في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، له مواقف متعددة، جعلت مصر في مصاف الدول العالمية، ومنها قيادة الدولة المصرية للريادة، ومنها الموقف المشرف، أن مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أى دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى، فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.

الحضور من القيادات بالمحافظة



الحضور من أهالي كفر الشيخ



حضور كبير في المؤتمر