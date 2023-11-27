التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بأسيوط ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي

أسيوط -هيثم البدرى

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والعمد والمشايخ ورجال الدين الاسلامي والمسيحي،و تشكيلات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدينة ومراكز أسيوط وعدد كبير من مواطني محافظة اسيوط ، ومنظمات المجتمع المدني ، وشباب الجامعات ، والقيادات النسائية، والقيادات الطبيعية بالمحافظة ، والنقابات لمهنية، والفلاحين والعمال والتجار ورجال الأعمال.

وقال الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة أسيوط ،وعضو الحملة الرسمية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يدعم وبكل قوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، والمرحلة الراهنة تحتم علي كل وطني أن يرد الجميل للترشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك لأسباب كثيرة بدءا من حمل الأمانة ، و انحيازه للشعب المصري مرورا بما حققه من الانجازات في كل القطاعات ومن أهمها كفاله الحق في الصحه، وما يدلل على ذلك المبادرات الرئاسيه في مجال الصحه، واهمها القضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار ،وفي مجال الحمايه الاجتماعية تكفي المبادرة الرئاسيه حياه كريمه التي خصصت لها الدوله المصريه اكثر من 700 مليار جنيه لتوفير الحياة الآمنة ، والكريمة للمواطن المصري.

ودعا شحاته غريب كل الشعب المصري الي النزول والمشاركه في الانتخابات الرئاسيه المقبلة وأن نحقق نسبة تليق بالدولة المصرية لأن العالم اجمع ينتظر الانتخابات الرئاسية ويتابع مشاركة المصريين

وتحدث الفنان طارق الدسوقي عن قوة الدولة المصرية وتاريخها العريق الضارب في جذور التاريخ ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولابد من الاصطفاف حول القيادة السياسية حتي نقول للعالم كله أن الشعب المصري يدا واحدة لأن العالم كله يتابع هذه الانتخابات الرئاسية وينتظر ما يفعله المصريين فعلي المصريين جميعا أن يدركوا حجم المسئولية وحجم احتياجات الوطن لأن مصر تستحق الكثير.

وقال اللواء يحي كدواني عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الرئيس السيسي تحمل المسؤولية الكبيرة وانحاز للشعب المصري في 30 يونيو واستطاع بخبرته وحنكتة من حماية الدولة من السقوط والتقسيم وقضي علي المخططات الخارجية التي كانت تريد سقوط الدولة المصرية تحت مسميات الربيع العربي.

وجاء هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم التحالف الوطني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بمشاركة أعضاء التحالف بمختلف المستويات من مدن وقرى ونجوع محافظة أسيوط وجاء تحت عنوان "عشان مصر.. كلنا هنشارك" بمشاركة الفنان القدير طارق الدسوقي، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط وشهد المؤتمر كلمات لضيوف المؤتمر ومنهم اللواء يحي كدواني عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، وكلمة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكلمة ممثلة عن المرأة ،وممثل عن الشباب وممثل عن ذوي الهمم ،وعرض فيديو حكاية وطن وإنجازات الدولة المصرية ،وأنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي



التحالف الوطني ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (1)



التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بأسيوط ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي (2)



التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بأسيوط ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (3)



الحضور بالمؤتمر



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر



جانب من مؤتمر أسيوط لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى (1)