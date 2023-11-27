وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن "هذا الاجتماع سيستند إلى مبادئ قمة القادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وعلى وجه التحديد كيف يمكن للولايات المتحدة والدول والشعوب الإفريقية مواصلة العمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".

وأضاف البيان أن "الرئيسين سيحتفلان خلال لقائهما بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، ويناقشان الخطوات التالية لتعميق تعاونهما الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والمناخ والطاقة وتعزيز رؤية الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار في ممر لوبيتو، الذي سيربط أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا بالأسواق العالمية عبر ميناء لوبيتو الأنجولي".