البيت الأبيض: بايدن منخرطا بشكل شخصى فى مفاوضات تمديد الهدنة الإنسانية بغزة

كتب محمد شرقاوى

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان منخرطا بشكل شخصي في مفاوضات تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مضيفا أن تم مساعدة 840 أمريكيا على الخروج من غزة وسنراقب ما إذا كان هناك أمريكيون آخرون ضمن المفرج عنهم من قبل حماس.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه نعتقد أن عدد الأمريكيين المحتجزين حاليا في غزة أقل من 10، مضيفا أنه دخل أكبر عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 7 أكتوبر.

وتابع أن تمديد الهدنة يتضمن التزام حـماس بالإفراج عن 20 من النساء والأطفال المحتجزين على مدار اليومين القادمين، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة.

وأوضح البيت الأبيض أننا نأمل أن يتم إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين اليوم لكننا لن نطمئن إلا عندما نراهما تخرجان من غزة، كما نأمل أن يستمر تمديد الهدنة حتى نرى خروجا لجميع المحتجزين .. والتمديد لمدة يومين يشمل الإفراج عن نساء وأطفال فقط.