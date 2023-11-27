البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، كهنة كنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وأسرهم، برفقة الأنبا أكسيوس الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة.

وقدم الأنبا أكسيوس الشكر فى بداية اللقاء، لقداسة البابا على ترتيب هذا اللقاء، لمتابعة أحوال كهنة القطاع وسير أمور خدمتهم، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

وألقى قداسة البابا عليهم كلمة روحية مناسبة، رحب في بدايتها بهم، وأدار حوارًا معهم عقب انتهاء الكلمة وناقشهم وأجاب على أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.