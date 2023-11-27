اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 56 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:14 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 56 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 56 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال 29 شخصًا من محافظة "الخليل" الجنوبية، وواحد من محافظة "بيت لحم" في الجنوب أيضًا.. بينما تم اعتقال 15 شخصا من محافظة "رام الله والبيرة" بوسط الضفة الغربية. 

ومن شمال الضفة.. اعتقلت قوات الاحتلال ستة أشخاص من "جنين"، وخمسة من "نابلس"، وهما المُحافظتان الأكثر اضطرابًا في الضفة الغربية. 

من جانب أخر، شدد المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة اليوم الاثنين، على أن اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023 لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية ، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال أبوردينة ، في تصريح له ، "إن هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة الصامد وفي الضفة الغربية".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من تداعيات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها..مُطالبًا الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذه، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المُحتجزة لدى دولة الاحتلال.

وقال أبوردينة: "يقومون باحتجاز أموالنا وتحويلها لسرقة الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان المُدان دوليًا وغير الشرعي حسب جميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334". 

 







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