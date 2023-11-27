استشاري تقدم نصائح للتعامل مع الفيروسات التنفسية الشائعة بين الأطفال

كتبت فاطمة خليل

قالت الدكتورة إيمان ضيف، استشاري طب الأطفال وحديثى الولادة جامعة القاهرة، إن هناك عدة فيروسات تنتشر فى الوقت الحالى بفصل الخريف وتتكرر هذه الفيروسات فى نفس الوقت كل عام، وأبرزها الأنفلونزا الموسمية، كورونا، الفيروس المخلوي التنفسي.

وأوضحت، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك عدوى تنتشر بين الأطفال فى المدارس بشكل أسرع نتيجة التزاحم وعدم الالتزام بالنظافة الشخصية وضعف مناعة الأطفال.

وتابعت أن الفيروسات بصفة عامة لا خطورة منها، حيث يتم الشفاء منها مع الراحة وشرب السوائل، مضيفة أن التدخل الطبى يكون لعلاج الأعراض المصاحبة للفيروس أو المضاعفات الناتجة عنه.

وأكدت أن أعراض الفيروسات التنفسية الشائعة حاليا تختلف من طفل لآخر حسب مناعته، لكن تشترك بعض الأعراض بين معظم الأطفال وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

-ارتفاع درجة الحرارة.

- ألم فى العظام.

- رشح وكحة.

- ألم فى البطن.

-إسهال بسيط.

-حراره شديده 3 أيام.

-كحة تزيد فى اليوم الثالث.

-فقدان الشهية.

-خمول ونوم.

وأوضحت أن من الأعراض المميزة هذا العام للفيروسات المنتشرة حاليا هو ألم فى عضلات الساق وليس المفاصل، مضيفة أن هذا الألم لا يستدعي القلق وهو عبارة عن التهاب حميد فى العضلات BENIGN ACUTE CHILDHOOD MYOSITIS ناتج عن الإصابة بالفيروس ويتحسن خلال يوم ل 3 أيام وعلاجه الراحة ومسكنات الألم.

وعن علاج الفيروسات التنفسية الشائعة حاليا قالت الدكتورة إيمان ضيف أن الطفل المريض يجب أن يتم عزله خلال فتره التعب، ويكون العلاج لتخفيف الأعراض مثل دواء للسخونية ، والكحة.