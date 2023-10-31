نصائح غذائية لحماية طفلك من نزلات البرد مع تقلبات الطقس

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور مدحت الزيات استشاري طب الأطفال في كلية طب القصر العيني، أن تقلبات الطقس تزيد من فرص إصابة الطفل بنزلات البرد، ولذا يجب علي الأم الوعي الكافي بنوعية الطعام المتناول للحماية وتقوية جهازه المناعي.

وقدم استشاري طب الأطفال، نصائح غذائية لحماية الطفل من نزلات البرد في ظل تقلبات الطقس، ومنها:

-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د:



للوقاية من نزلات البرد علي الأم إمداد الطفل بالأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل البيض والزبادي والأسماك، ولذا عليها دمج هذه الأطعمة في نظامه الغذائي.

- الحصول على قسط كاف من النوم:



أثبتت جميع الدراسات الطبية الحديثة، أن النوم لمدة لا تقل عن 10 ساعات للطفل تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي له وتعمل علي تقليل تعرضه للعديد من المضاعفات الخاصة بالمناعة.

- تناول الفواكه والخضروات:



من الضروري تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين أ وفيتامين سي، للوقاية من نزلات البرد، ومنها، البرتقال والجوافة، والجرجير، والخس، والجزر والبطاطا والفراولة والفلفل الألوان والأخضر.

-المكسرات:



تحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تساعد على مقاومة الأمراض وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

-التعرض للشمس:



التعرض لأشعة الشمس النافعة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحماية من المضاعفات الصحية، ولذا يرعي عدم التعرض لأشعة الشمس بعد الساعة 11 صباحا حتي الساعة 3 عصرا، حتي لا يتعرض الطفل لمشاكل كالجفاف، ولكن عند الالتزام بهذه النصيحة فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي لطفلك.

-ممارسة الرياضة:



لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من المضاعفات الصحية، ولذا يمكنك القيام بالمشي يوميا لحماية الجسم من نزلات البرد.

-شرب المياه:



شرب المياه بكمية كبيرة طوال اليوم تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في ترطيب الجسم، وتقوية الجهاز المناعي.