اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:20 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 7 أشخاص بينهم 5 سيدات، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر – بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر – بنى سويف مما أسفر عن 7 أشخاص بينهم 5 سيدات 
 
ونقلت  3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية  أحمد معوض كمال 30 سنة، سائق مصابا باشتباه كسر بالقدمين، ونجلاء فتحي محمد 43 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري نادية محمد حسن 50 سنة، وعزه كمال عبد المقصود 45 سنة، ودعاء عبد الحميد نظيم 30 سنة، وسوسن محمد عبد الوهاب 40 سنة، وعبد الحميد نظيم محمد 58 سنة وجميعهم مقيمون بمركز ناصر، إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
 
 
 






بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

حادث سير

الطريق الزراعي بنى سويف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة