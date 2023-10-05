اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 07:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق بنى سويف المنيا الزراعى

الخميس، 05 أكتوبر 2023 06:45 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق بنى سويف المنيا الزراعى اسعاف- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص مساء اليوم فى حادث إنقلاب توك توك على الطريق الزراعى بنى سويف -  المنيا ، جنوب مدينة ببا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك، نطاق مركز ببا ، بالطريق الزراعى بنى سويف المنيا.
 
وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى ، كلا من رجب عويس حسين محمد 55 سنة، مصاب  اشتباه ما بعد الارتجاج، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، ايمن ابو زيد محمد 36 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حمود عطا رياض على 37 سنة ،مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر في القدم اليمنى، رضوان عبد الوهاب محمد 45 سنة مصابا جروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر في الذراع الايمن ، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حادث سير

مستشفى بنى سويف الجامعى

إنقلاب توك توك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة