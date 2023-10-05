إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق بنى سويف المنيا الزراعى

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك، نطاق مركز ببا ، بالطريق الزراعى بنى سويف المنيا.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى ، كلا من رجب عويس حسين محمد 55 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، ايمن ابو زيد محمد 36 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حمود عطا رياض على 37 سنة ،مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر في القدم اليمنى، رضوان عبد الوهاب محمد 45 سنة مصابا جروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر في الذراع الايمن ، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.