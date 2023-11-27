إزالة تعد على أرض زراعية بقنا.. ورئيس الوحدة: المتابعة حتى عودتها لطبيعتها

قنا صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بقنا، اليوم الاثنين، حملة إزالات بناحية قرية عباسة بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ب إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وقال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية، إن الوحدة نفذت قرار إزالة فورية لتعديات على أرض زراعية على مساحة 22 سهم بحوض القاضي بناحية عباسة، وقد تم إزالة عددا من القواعد الخرسانية المسلحة وتسويتها بسطح الأرض.

وأكد الشعيني، أن تم تسليم القطعة والحوض لمشرف الزراعي والتنبيه عليه بمتابعة الحالة حتى عودتها إلى طبيعتها الزراعية كما كانت عليها من قبل.