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أين وصلت أعمال التنفيذ بمحور عمرو بن العاص الجديد فى الجيزة؟

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:00 ص
أين وصلت أعمال التنفيذ بمحور عمرو بن العاص الجديد فى الجيزة؟ محور عمرو بن العاص الجديد
كتبت – مرام محمد

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يترقب أبناء محافظة الجيزة افتتاح محور عمرو بن العاص الجديد، لما سيحققه من انسيابية مرورية بالقطاعات التي تعاني من تكدسات مرورية، خاصة مناطق الهرم وفيصل، فهو محور موازٍ لمحوري المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية وصولًا للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مرورًا بأعلى شارع العروبة وترسا الهرم وفيصل.
 
شهدت الأعمال الإنشائية بالمحور نسب تنفيذ متقدمة، حيث شملت القطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص وحتى منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.
 
وفيما يتعلق بمطالع ومنازل المحور، شهد المحور حتى الآن، إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل بشارع الشيخ أحمد نصر بحي الطالبية، سواء للقادم من شارعي ترسا الرئيسي والهرم ومتجه إلى الطريق الدائري بمنطقة المنشية بحي الهرم أو للقادم من مناطق المريوطية والعروبة ومتجه إلى شارعي الهرم وترسا.
 
وفي منطقة المطبعة، تم الانتهاء من أعمال إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل بشارع الهرم الرئيسي، في الاتجاه القادم من مناطق التعاون والعريش، حيث ينقل المطلع بتلك المنطقة الحركة إلى مناطق المريوطية أو دائري المنيب، أما المنزل فهو للقادم من مناطق صفط اللبن أو الطريق الدائري.
 
تجرى أعمال التطوير ورفع الكفاءة أسفل محور عمرو بن العاص، والتي شارفت على الانتهاء في 4 شوارع بأحياء الطالبية والهرم، وهي شارع الشيخ أحمد نصر، وشارع المحولات ترسا، وشارع الثلاثيني، وشارع المطبعة، ويشمل التطوير أعمال رصف وإنشاء أرصفة مشاة ورفع كفاءة الطرق الملاصقة للعقارات الواقعة بجوار المحور، بالإضافة إلى إنشاء عدد من ساحات الانتظار جارٍ الانتهاء من تنفيذها بإجمالي 10 ساحات لمنع الوقوف العشوائي للمركبات بمسار الطريق بعد افتتاح وتشغيل المحور.
 
جديرٌ بالذكر، أن محور عمرو بن العاص يربط المحور بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4.5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبري علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4.9 كم.
 
 
 






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