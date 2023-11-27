اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 07:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 07:00 ص
أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 لحوم ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسعار اللحوم الحمراء في مصر استقرارا عند مستويات تتراوح ما بين 220 و280 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.
 
 
وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى يتراوح بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.
 
وأشارت شعبة القصابين إلى أن سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.






أسعار اللحوم

اللحوم البقري

أسعار اللحوم البقري

أسعار اللحوم في مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة