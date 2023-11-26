ضبط 5 أطنان و92 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

شن جهاز التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 23/11/2023، حملات تفتيشية مكثقة على الأسواق بعدد من المراكز والأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة مدير الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 5092 كجم عبارة عن 199 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وإجمالي 4893 كجم مقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بهم 9 محاضر.

وجاءت بيانات المضبوطات على النحو الآتي: 3000 كجم كبده ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية العمرانية، و56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العجوزة، و1800 كجم لحوم مستوردة وكبده فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الطالبية، و47 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الهرم، و96 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور، بالإضافة إلى 93 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الدقي.