NBC: توقعات ببقاء قاتل جورج فلويد على قيد الحياة بعد تعرضه للطعن

وكالات

أعلن المدعي العام في مينيسوتا، بريان إيفانز، إن ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، البالغ من العمر 47 عاما، المدان بقتل الأمريكي من ذوي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، من المتوقع أن يبقى على قيد الحياة بعد تعرضه للطعن من نزيل آخر في أحد السجون الأمريكية، حسبما أفاد موقع "أن بى سى".

وكان قد تعرض الشرطي الأمريكي، ديريك شوفين، المدان بقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة.

وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، عرفت باسم "حياة السود مهمة".

وكتبت الصحيفة الأمريكية أن شوفين "تعرض للطعن، الجمعة، في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر".

وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأميركية بيانا لوكالة "فرانس برس" أكدت فيه وقوع "اعتداء" من دون تحديد اسم الضحية.

وذكرت أن موظفين في السجن "اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين" مؤكدة استدعاء الخدمات الطبية الطارئة.