ووفقًا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، ثبت قرار إدانة ديريك شوفين بتهمة القتل من الدرجة الثانية، والحكم عليه بالسجن لمدة 21 عامًا.

كانت هيئة الدفاع عن الضابط السابق قد طلبت، في أكتوبر الماضي، من أعلى محكمة في البلاد، النظر في القضية، بدعوى أنه حُرِم من محاكمة عادلة في عام 2021 بسبب التحيز في المحاكمة السابقة التي جاءت عقب ضجة كبيرة وتظاهرات على مستوى البلاد نددت بعنصرية الشرطة وقسوتها.



وتعود القضية إلى الـ25 من مايو 2020، عندما جثا ديريك شوفين على رقبة جورج فلويد لمدة عشر دقائق تقريبًا ولم يكترث بتدخل مارة مذعورين وصرخات الرجل قبل وفاته.



وأثار المشهد -الذي تم تصويره ونشره على الإنترنت- تظاهرات احتجاجية ضخمة ضد العنصرية وممارسات الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.



وخلال محاكمة حضرها عدد كبير من القضاة في ولاية مينيسوتا في عام 2021، قال محامي ديريك شوفين إن جورج فلويد توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات ومشكلات صحية، وأكد أن موكله استخدم القوة بشكل مبرر.

ولم يقتنع المحلفون بذلك، وأُدِين الشرطي السابق بارتكاب جريمة قتل عمد، وحكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا ونصف العام، قبل أن يستأنف الحكم، وتخفف محكمة فيدرالية الحكم إلى السجن لمدة 21 عامًا بناءً على اتفاق يقضي باعتراف المتهم.