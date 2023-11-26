يا حلاوة الإيد الشغالة.. محصول البطاطس الشتوى منور غيطان المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تعد محافظة المنيا إحدى المحافظات المنتجة للبطاطس، ويوجد بها بورصة لتوزيع محصول البطاطس على محافظات الجمهورية، وتعد قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا الأولى فى الزراعة، وكانت فى الماضى تصدر البطاطس إلى دول آسيا وأوروبا، وتشهد المحافظة فى هذه الأيام موسم حصاد محصول البطاطس الشتوى، وهو يحول لحظة الحصاد وجنى الثمار، إلى فرحة كبيرة، فتجد عندما تتجول فى حقول البطاطس الشباب والكبار والأطفال ينتظرون لحظة خروج البطاطس من الأرض السمراء وتحميلها على الجرارات الزراعية.

وقال ضاحى سيد، أحد المزارعين والذى يبلغ من العمر 54 عاما من قرية البرجاية بمركز المنيا: نحن نعيش حصاد محصول البطاطس المبكر، وهو المحصول الشتوى، ومنه السفرا والارزونا، والذى تبدأ زراعته فى شهر أغسطس، ويتم حصاده مع بداية شهر ديسمبر، ومنه المحصول المتأخر والذى يظل فى الأرض ما يقرب من 20 يوما حتى ينضج اكثر،وهو انواع الكارا، والبريما، وهذه الأنواع التى ترغب السيدات فى تخزينها، حيث إنها تتمتع بالعمر الأطول فى التخزين.

وأضاف ضاحى، إن الفدان فى زراعة البطاطس فى الموسم الشتوى يصل إنتاجه ما بين 7 إلى 8 أطنان، ويحتاج 2 طن تقاوى لزراعته هذا بخلاف التسميد، والرى، ونظافة الارض، لكن فى النهاية المحصول إنتاجيته مميزة، وأسعاره أيضا مميزة، وسوف يسهم الحصاد فى توافر البطاطس الجديدة فى السوق، وهذا يساعد المستهلك كثيرا فى الأسعار.

وتابع ضاحى: إن عرش المحصول هو عنوان جودته، فنحن فى بداية الزرع نقوم بغرز البطاطس التقاوى فى الارض ثم نغطيها بالتراب، وبعد مرور 6 أيام نقوم بالرىه الاولى، لتثبيت المحصول فى الأرض، خاصة أن محصول البطاطس يحتاج إلى البروده اكثر، رغم ان البطاطس يزرع منها عروتين إحداهما شتوى والأخر صيفى، ومحصول البطاطس يحتاج إلى رعاية طوال فترة الزراعة، خاصة ان الزرع التالى له إما نباتات طبية وعطرية مثل الكمون او القمح.

أما محمد رافت احد المزارعين قال إن موسم البطاطس هو موسم رزق للجميع، سواء كان للمزارع، او المواطن، او العماله، حيث أن الموسم يحتاج إلى انواع من العمالة منها من يقوم بتقليع البطاطس واخرون يجمعونه وعمال أخرين للتحميل، لذلك فإن الموسم يكون موسم للفرحة للجميع، خاصة مع زيادة إنتاجية الفدان، خلال المواسم الأخيرة.

وأضاف أن هناك انواع من البطاطس يتم حصادها هذه الأيام بينما تظل انواع اخرى فى الارض يتم جمعها بعد مدة زمنية قصيرة من الحصاد الأول، وذلك لأن تلك الأنواع تحتاج إلى طقس بارد، وكلما ظلت فى الأرض تنضج بشكل أكبر.

يذكر ان قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، هى القرية الاولى فى إنتاج البطاطس على مستوى محافظة المنيا وبين محافظات الجمهوريه، وتزرع أكثر من نصف مساحة البطاطس على مستوى المحافظة، وتوليها الدولة إهتماما كبيرا، وتقدم مديرية الزراعة بالمحافظة الخدمات الإرشادية للمزارعين.



البطاطس محملة على الجرارات الزراعية



الحاج ضاحى مع محصول البطاطس



المزارعين فى حقول البطاطس بالمنيا



بورصة البطاطس فى البرجايه



فرحة المزارعين بالبطاطس