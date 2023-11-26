وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس المختارة كلجان للانتخابات الرئاسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بعض المدارس المختارة كمقار لجان للانتخابات الرئاسية بإدارة البياضية التعليمية، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وخلال جولته وجه الدكتور صبرى خالد، بضرورة الاعتناء بجاهزية هذه المقار من حيث نظافتها ومن حيث تأمين الغرفات، إذ أنها لابد أن تكون مؤهلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية بوقتٍ كاف، كما زار خالد بعضاً من الفصول الدراسية حيث أدار حواراً مع التلاميذ مبسطاً لهم مفهوم المواطنة، وماهية علاقة الفرد بوطنه وما ينظمها من حقوق وواجبات، ورافق وكيل تعليم الأقصر أثناء جولته بإدارة البياضية سعاد ربيع مدير الإدارة.

وكان قد تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بعض المدارس المختارة كمقار لجان للانتخابات الرئاسية بإدارة الطود التعليمية، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ووجه الدكتور صبري خالد عثمان، بضرورة الاعتناء بجاهزية هذه المقار من حيث نظافتها ومن حيث تأمين الغرفات، إذ أنها لابد أن تكون مؤهلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية بوقتٍ كاف، وعلى هامش الجولة تفقد خالد قاعة تدريبية بإدارة البياضية المخصصة حالياً لتقديم البرنامج التدريبي " تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي".