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المدارس المصرية اليابانية.. نقلة نوعية فى استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:34 م
المدارس المصرية اليابانية.. نقلة نوعية فى استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم المدارس المصرية اليابانية - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو عبر صفحتها الرسمية، أكدت فيه على أن المدارس المصرية اليابانية تعد تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، حيث يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة الوثيقة مع دولة اليابان والذي يركز على تحسين البيئة المدرسية بهدف التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصري مما يزداد شغفه للعلم والنظام والنظافة ويزداد لديه ثقته بنفسه والعمل الجماعى.
 
وتطبق المدارس المصرية اليابانية المنهج المصري 2.0 باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مجموعة أنشطة التوكاتسو واليوم الدراسي الشامل.
 
وأشارت التربية والتعليم، إلى أن الوزارة  تستهدف التوسع في هذه المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة؛ لتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم بمصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.
 
 
https://fb.watch/oyQRD6NX7G/?mibextid=Nif5oz
 






وزارة التربية والتعليم

المدارس المصرية اليابانية

اخبار مصر



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