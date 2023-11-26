وزير النقل: الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تمنع تكدس البضائع والحاويات

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية .

وأضاف وزير النقل، أنه تم افتتاح الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات إلكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية .

وأعدت وزارة النقل مخطط شامل لإنشاء عدد 25 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وهى (السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف (كوم أبو راضي) - سوهاج الجديدة – قسطل - أرقين – كركر – أبو سمبل - الطور – السلوم – القنطرة شرق - رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – الطور – رأس سدر – بئر العبد – شق الثعبان).