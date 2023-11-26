وزير السياحة: معدل النمو السياحى فى مصر 8 أضعاف نمو السياحة العالمية

كتب محمد أسعد

قال أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ، إن المؤشرات والإحصائيات تشير إلى وجود زيادة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر في شهر نوفمبر 2023 بنسبة 5٪ إلى 10٪، حيث يصبح من أفضل الشهور فى حركة السياحة بالمقارنة بالعام الماضي.

وأكد الوزير، خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن معدل النمو السياحي في مصر أكثر من مؤشرات النمو في السياحة العالمية بمعدل 8 أضعاف.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن هيئة تنشيط السياحة قامت بدور كبير لتوضيح الحالة الأمنية في مصر بعد أحداث 7 أكتوبر وأرسلت حوالي 300 جواب لشركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات السياحة العالمية، لطمأنتهم. وكشف عن زيادة ميزانية الرحلات التعريفية لمنظمي السياحة العالميين وزيادة حملات السياحة الترويجية

وقال إنه نتيجة ذلك كان شهري أكتوبر ونوفمبر من أعلى الشهور في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولكن حتى مع تلك الزيادة في نسبة الحركة السياحية الوافدة الي مصر فشهر أكتوبر لم يحقق المستهدف منه في خطة الوزارة لجذب ١٥ مليون سائح نهاية العام الجاري.