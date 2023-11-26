وزارة الصحة تكشف وظائف سيارات اللقاحات المبردة فى 9 معلومات

كتب وليد عبد السلام

شهدت وزارة الصحة والسكان دخول عدد من سيارات اللقاحات المبردة للخدمة، وذلك لتقديم خدمات التطعيم واللقاحات للمواطنين.

"اليوم السابع" يستعرض كافة بيانات ووظائف سيارات اللقاحات المبردة كالتالى:

١- تسلمت وزارة الصحة سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة (RVTV) والمقدمة من حكومة اليابان الصديقة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

٢- تسليم سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة كجزء من مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز سلسلة تبريد الطعوم وزيادة السعة التخزينة في مصر.

٣- ستسهم في تحقيق تأثير إيجابي دائم على الصحة العامة،.

٤- تم استلام عدد خمس سيارات دفع رباعي مخصصة لحفظ ونقل الطعوم والأمصال.

٥- السيارات تعتبر إضافة مميزة لأسطول نقل اللقاحات في مصر حيث تعتبر الأولى في العالم التي اجتازت عملية التأهيل المُسَبق للأداء والجودة والسلامة (PQS) من قبل منظمة الصحة العالمية.

٦- هذه السيارات تدعم جهود الوزارة في مجابهة التغيرات المناخية بما يتيح توصيل الطعوم إلى جميع المناطق وخاصة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها أو التي لا يوجد بها طرق ممهدة.

٧- السيارات مزودة بثلاجة مصنعة في شركة تصل درجة الحرارة من 2 إلى 8 درجة مئوية تحت الصفر في الأجواء الحارة وسعتها اللترية 396 لتر ومزودة بأرفف لسهولة وضع الطعوم بها.

٨- يمكن تشغيل الثلاجة إلى مدة قد تصل إلى 16 ساعة مما يساهم فى الحفاظ على التطعيمات والأمصال فى درجات الحرارة المطلوبة فى الأماكن التى لا يتوافر بها مصدر للتيار الكهربائى وذلك لأن ثلاجة السيارة تعمل على بطارية منفصلة أو على بطارية السيارة أو بكابل كهربائي أثناء توقف العربية.

٩- الثلاجة مزودة بشاشة لمتابعة درجة الحرارة أثناء نقل الطعوم كما أن السيارة مزودة ب ٢ خزان للوقود.