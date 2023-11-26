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مظاهرات حاشدة في شوارع برشلونة تطالب بتجميد العلاقات مع إسرائيل.. صورة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:06 م
مظاهرات حاشدة في شوارع برشلونة تطالب بتجميد العلاقات مع إسرائيل.. صورة مظاهرات برشلونة اليوم
كتب آسر أحمد

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شهدت مدينة برشلونة الإسبانية اليوم، مظاهرات حاشدة من السكان، تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين بوقف إطلاق النيران بشكل دائم عقب انتهاء الهدنة التي تسري حالياً في القطاع.

مظاهرات شوارع برشلونة اليوم
مظاهرات شوارع برشلونة اليوم

ورفع الكثير من متظاهري شوارع برشلونة اليوم، لائحات ضخمة مطالبين فيها بوقف إطلاق النيران ووقف العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل احتجاجا على القصف الغاشم في حق المدنيين العزل في غزة.

وعلى سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى في مؤتمر صحفى نقلته القاهرة الإخبارية: إنه سيتم نقل العائدين إلى المستشفيات، ولن ننسى المخطوفين والمخطوفات الموجودين منذ أكثر من 50 يوما لدى حماس، والمهمة لن تكتمل إلا بعد عودتهم بالكامل والجيش مستعد لاستئناف الحرب.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الثالث، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

 







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