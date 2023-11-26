اليوم السابع
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الأحد، 26 نوفمبر 2023 10:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 64 آخرين جراء تدافع خلال مهرجان موسيقى بالهند.. فيديو

الأحد، 26 نوفمبر 2023 10:02 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 64 آخرين جراء تدافع خلال مهرجان موسيقى بالهند.. فيديو الشرطة الهندية - أرشيفية
وكالات

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لقى 4 طلاب مصرعهم وأصيب 64 آخرون جراء تدافع خلال مهرجان موسيقي في إحدى الجامعات جنوبي الهند.

وبحسب موقع روسيا اليوم، وقعت الكارثة في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا في ولاية كيرالا، حيث كان الطلاب يستمتعون بحفل موسيقي فتوقف بسبب الأمطار، مما دفع الجمهور إلى الفرار بحثا عن مأوى، وأدى إلى تدافع كبير.

 

 

وشخصين على الأقل من بين المصابين في حالة حرجة. وقال بيناراي فيجايان، أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا، إنه أمر بإجراء تحقيق.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 2000 شخص، طلاب من كليات مختلفة بالإضافة إلى سكان محليين، كانوا حاضرين في المكان خلال اليوم الثاني من مهرجان التكنولوجيا السنوي الذي نظمته كلية الهندسة.

 







الهند

حفل غنائى

جامعة كوشين

ولاية كيرالا




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