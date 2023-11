مصرع 4 أشخاص وإصابة 64 آخرين جراء تدافع خلال مهرجان موسيقى بالهند.. فيديو

لقى 4 طلاب مصرعهم وأصيب 64 آخرون جراء تدافع خلال مهرجان موسيقي في إحدى الجامعات جنوبي الهند.

وبحسب موقع روسيا اليوم، وقعت الكارثة في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا في ولاية كيرالا، حيث كان الطلاب يستمتعون بحفل موسيقي فتوقف بسبب الأمطار، مما دفع الجمهور إلى الفرار بحثا عن مأوى، وأدى إلى تدافع كبير.

STORY | Four students died and several others were injured in a stampede at Cochin University in Kerala. The tragedy occurred during the university's anniversary celebrations.



