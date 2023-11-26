مصادرة 12 طن سكر ودقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

صادرت مديرية التموين بالشرقية ، ضبط 10 طن سكر مدعم محمل على سيارة بغرض تهريبه وبيعه في السوق السوداء بمركز ديرب نجم، 2 طن و 250 كيلو دقيق مدعم داخل مطحن .

وقامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حمله مكبرة ، فور ورود معلومات إلى المديرية تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السكر بهدف الإحتكار وزيادة السعر واستغلال المواطنين، فتوجهت الحملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه وبرفقة مفتشى قطاع تموين وسط الشرقيه مصطفي الشحات وابوطالب صلاح الدين و مجدي فرج ، لتفقد المحال التجارية بناحية ديرب نجم وتمكنت الحملة من ضبط سياره جامبو حمراء اللون محمله بكمية من السكر تقف امام احدى المحال التجارية وبحصر الكميه تبين انها 1000 باكتة سكر باجمالي 10 طن مدون عليها سكر ، وبسؤال قائد السياره عن المستندات الداله علي مصدرها افاد بعدم وجود فواتير وعليه تم التحفظ علي السياره والسائق ومصادرة الكميات المضبوطه على ذمة المحضر المحرر برقم 22558لسنة 2023 جنح مركز ديرب نجم.

وتمكنت الحملة من تحرير محضر برقم 22557 لسنة 2023 ضد صاحب شركة تعبئة مواد غذائية لإمتناعه عن البيع للجمهور و تم التحفظ على كمية قدرها 100 كيلو سكر بعدد 10 باكتات بكل باكته 10 اكياس سكر زنة واحد كجم و تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي سياق متصل، بناءا علي المعلومات الوارده للمديرية والتي تفيد قيام احد اصحاب ماكينات طحن الغلال بناحية الحسينية بهدف اعادة طحنه ونخله وتدبيره في شكاير بيضاء اللون تخص الغير وبيعه للمخابز السياحيه بقصد التربح الغير مشروع حيث تم تشكيل حمله مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة برفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية برفقة حملة قطاع وسط الشرقيه و ابوطالب صلاح الدين و مجدي فرج و مصطفى الشحات وبالاشتراك مع حملة ادارة تموين الحسينية برئاسة عبد الكريم عوض الله وبمفاجئة المكان المشكو في حقه بناحية سماكين الغرب وبالتفتيش تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 45 شيكارة باجمالي 2 طن وربع تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها و تحرير المحضر رقم 18644 لسنة 2023 جنح ضد صاحب الماكينة وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.