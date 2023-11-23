مصادرة 11 طن سكر بحملات تموينية ورقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

صادرت مديرية التموين بالشرقية ، 5 طن و 200 كيلو سكر، مجهول المصدر، و 6 طن دقيق مدعم ، كما قامت بتسليم 3 طن سكر مدعم، لمنافذ البيع والسلاسل التجارية لبيعها للمواطن بسعر 27 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.

كانت حمله تموينة، قد قامت بالمرور على المخابز والمحلات العامه برئاسة عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وبرفقه أسامه فتحى،و احمد زكريا المفتشين بالمديرية وحملة الإدارة من على عبد المحسن مدير إدارة منيا القمح وسامى بندارى رئيس قسم الرقابة التموينية و طلعت رشدى رئيس قسم الصيانه بالإدارة، و رأفت عبدالصمد مفتش بالإدارة وعاطف عراقى رئيس قطاع جنوب.

وحيث تم ضبط سيارة جاك 3/4 نقل بيضاء اللون وبدون لوحات معدنية بناحية مينا القمح و محمله بكميات من السكر وغير مسحوب بأى مستندات تدل على مصدره مجهول المصدر، عليه تم التحفظ على كميات السكر وهى عبارة عن 100شيكاره وزن 50كيلو، عدد 20باكته اجمالي المضوطات 5 طن و 200 فقط، 36666 جنح مينا القمح ضد صاحب السياره وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتم تسليمها إلى مركز الشرطة والمحضر تحت تصرف النيابة.

و ذات السياق، اشرفت إدارة منيا القمح على توزيع سكر المبادرة بسعر 27 جنيها بواقع 2 كيلو جرام لكل مواطن ودون تحميل اى سلع اخرى وحيث تم التوزيع فى مدينة مينا القمح هايبر الماسه واحد طن، قرية سنهوت واحد طن قريه الجديدة واحد طن.

كما شنت حملة تموينية من تموين قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي و عادل نعمة الله، مجدى آمين رئيس الرقابة التموينية بمشتول السوق و بالاشتراك مع مباحث التموين بالشرقية، بمركز مشتول السوق والقرى التابعة له وقد أسفر المرور عن الاتى.

تم ضبط سيارة شيفروليه محملة بدقيق بلدى مدعم باجمالى عدد 118 شيكارة 6 طن دقيق بلدى مدعم وتم ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 10089جنح مشتول السوق و الحرز تحت تصرف إذن النيابة العامة.