مش بس الأكل الهيلثى هيخسسك.. طرق خاطئة لتناول الأكل الصحى هتخنك

كتبت إيناس البنا

الحصول على جسم رياضى سليم يتطلب منا تناول طعام صحى متكامل، ولكن هل تخيلت يومًا أنك قد تتناول الطعام الصحى بطريقة خاطئة، هذا ما أكد الدكتور هشام العامرى، استشارى التغذية العلاجية - كلية طب قصر العينى، مضيفا أن تناول الأكل الصحى فقط دون مراعاة عدة جوانب قد لا يحقق هدفك من اتباع نظام غذائى صحى، والحصول على وزن مثالى، موضحًا أنه يمكن أن تتناول الطعام الصحى فى وقت خطأ وبطريقة غير صحيحة، مثلاً قد تحصل على وجبة صحية متكاملة من البروتين والخضراوات وطبق السلطة ونسبة بسيطة من النشويات، ولكن يتم بعدها تناول الحلويات مباشرة، ما يتسبب فى زيادة الوزن.

وقال استشارى التغذية العلاجية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك أضرارًا خاطئة يتبعها البعض ومنها شرب الشاى مباشرة بعد تناول الطعام، فهو يعمل على تفتيت البروتين فى الجسم ويجعل من الصعب امتصاصه من قبل الجهاز الهضمى، مشددًا على أهمية الانتظار ساعتين أو ساعة على الأقل بعد تناول الطعام لشرب كوب الشاى، موضحًا أن الحلويات أيضًا يمكن أن تناولها ولكن قبل تناول طعامك بنص ساعة أو الانتظار ساعتين بعد الانتهاء من وجبتك، مع الحرص على عدم تناول كميات كبيرة يمكن الاكتفاء بقطعة أو قطعتين.

وأضاف استشارى التغذية العلاجية، أن هناك اعتقادًا خاطئًا عند البعض يمنعه من عدم تناول أكل صحى، وهو أن البروتين يوجد فقط فى اللحوم، ولكن هذا غير صحيح وعلى العكس تناول الكثير من اللحوم قد يضر الكلييتن باستثناء الشخص الرياضى الذى يتبع نظام غذائى معين، ولكن ما دون ذلك يمكن الحصول على البروتين من الأطعمة النباتية منها البقوليات مثل الحمص والعدس وغيرها التى تحتوى على نسبة كبيرة من البروتين.