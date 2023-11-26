اليوم السابع
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مشروعات "الصرف الصحي ومياه الشرب" تستحوذ على 50% من مخصصات "حياة كريمة"

الأحد، 26 نوفمبر 2023 06:00 ص
مشروعات "الصرف الصحي ومياه الشرب" تستحوذ على 50% من مخصصات "حياة كريمة" وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه نظرا لأهمية مشروعات "الصرف الصحى ومياه الشرب" فإنها تستحوذ على حوالى 50% من مخصصات المرحلة الأولى، من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أنها يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.

 

وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى من المبادرة تغطى 1477 قرية، يستفيد منها حوالى 18 مليون مصرى نصفهم تحت خط الفقر، وبتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، وبإجمالى 23 ألف مشروع، وهو ما جعله من أبرز المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية فى تاريخها "مشروع القرن"، ومن أهم المشروعات على مستوى العالم، بشهادة الأمم المتحدة التى قامت بتسجيله على منصتى "مسرعات تحقيق الأهداف" و"أفضل الممارسات الدولية".

 

وفى القطاع الصحى، أكد التقرير على مساهمة المبادرة فى تسريع الجهود المبذولة للتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل، أما فى قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة فى خفض كثافة الفصول فى 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية فى 33% من إجمالى المدارس التى تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد فى مرحلة رياض الأطفال.







وزاره التخطيط

مشروعات الصرف الصحي

مشروعات مياه الشرب

مخصصات المرحلة الأولى من حياة كريمة

المبادرة الرئاسية حياة كريمة




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