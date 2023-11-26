مشروبات هتخسسك وتدفيك أبرزها الزنجبيل بالليمون

مع اقترب فصل الشتاء، تتزايد الرغبة فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون للشعور بالدفء، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، ولكى تحافظ على وزنك خلال أشهر الطقس الباردة، كل ما عليك فعله تناول المشروبات الدافئة والصديقة لخسارة الوزن وتحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي، وإليك 5 مشروبات سهلة التحضير وصحية لإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومى، وذلك وفقًا لموقع timesofindia.

- بذور الشمر

- الزنجبيل بالليمون

- القرفة بالعسل

- الشاي الأخضر بالليمون والزنجبيل

يمكن أن تساعد عملية الهضم الجيد وتقلل الإصابة بالانتفاخ، والتخلص من الماء الزائد في الجسم، ولذا فهي خيار رائع لتناوله في فصل الشتاء للتخلص من الوزن الزائد، وأيضًا شعور بالدفءء، ويتم إعدادها عن طريق نقع بذور الشمر في الماء الدافئ وتناول هذا المشروب على مدار اليوم.يعتبر من أفضل المشروبات الحارقة للدهون، وأيضًا التي تزيد حرارة الجسم، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير في شعور بالدفي، والتخلص من الوزن الزائد، فدمج الماء الدافئ والزنجبيل المبشور الطازج وعصير الليمون يعد خيارًا رائعًا، لأن الزنجبيل يحتوي على مركبات تساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي، والليمون يخلصك من السموم، ويحافظ علي إمدادك أو حصولك علي هضم جيد.مزج القرفة والعسل في الماء الدافئ يعدا خيارا جيد في فصل الشتاء، لأنه يساهم في إنقاص الوزن ويشعر بالدفي، وأيذا يعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم.

كل واحد منهم له خصائص مميزة ومهمة للجسم، فتناولك لهذا المشروب يقوي المناعي، ويحرق الدهون، ويشعر بالدفء، ويساعدك في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، ويجعل جهازك الهضمي أكثر قوة ويحمية من التعرض لأي مضاعفات، ولذا يمكنك دمجهم مه الماء الساخن وتناوله.

شاى البانونج مع العسل

شاي البابونج معروف بخصائصه المهدئة، إن الجمع بين شاي البابونج مع ملعقة صغيرة من العسل للحصول على حلاوة طبيعية ورش القرفة لتأثيراته المعززة لعملية التمثيل الغذائي يخلق مشروبًا مهدئًا، تأكد من أن العسل الذي تختاره غير مغشوش، لا يساعد هذا المشروب على الاسترخاء فحسب، بل يدعم أيضًا إدارة الوزن عن طريق الحد من الرغبة الشديدة في وقت متأخر من الليل وتعزيز النوم بشكل أفضل، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن والصحة العامة.