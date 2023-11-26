اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يسلم 25 جهاز عروسة لمستفيدى تكافل وكرامة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 02:55 م
محافظ شمال سيناء يسلم 25 جهاز عروسة لمستفيدى تكافل وكرامة اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بتسليم عدد 25 جهاز عروسة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، هدية من البنك الزراعي المصري وذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وشريف الغزناوي نائب رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الاحمر وعلي غيط مدير عام مديرية التضامن بشمال سيناء.
 
وأكد محافظ شمال سيناء، أنه سيتم عمل فرح زفاف جماعي للعرسان المستفيدي ببرنامج تكافل وكرامة، مشيدا بالدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأولي بالرعاية.
 
من جهته أكد الغزناوي أنه سيتم دعم هذه الاسر بعدد 5000 بون بقيمة 200 جنيه سلع غذائية.
 
 

 







شمال سيناء

القناه وسيناء

سلع غذائية

الدور المجتمعي




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