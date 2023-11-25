8 مراكز انتخابية تستعد لاستقبال الناخبين بـ35 مقرًا انتخابيًا في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

. أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مقرات الانتخابات بشمال سيناء تستعد لاستقبال الناخبين بـ8 مراكز انتخابية على مستوى المحافظة و11 دائرة انتخابية و35 مقرًا انتخابيًا، مع كامل استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية

وأكد محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية والتنسيق بين مختلف الجهات لخروج المشهد الانتخابى بصورة مشرفة.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الإدارات المركزية والجهات المعنية، أنه التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين كافة اللجان الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن الانتخابات تجرى وسط إشراف قضائى كامل، لافتا إلى أن للمرأة السيناوية دور كبير فى الانتخابات الرئاسية من خلال حث السيدات على الذهاب إلى لجان الانتخابات والتصويت.

ووجه المحافظ باستكمال تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية، مع توفير أماكن الاقامة والمبيت للقائمين على العملية الانتخابية من تجهيز الإنارة وتوفير مولدات احتياطية ومياه ومستلزمات الاقامة والمبيت. كما وجه المحافظ بإقامة مظلات أمام المقار واللجان الانتخابية وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسٍ متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الاسعاف أمام المقرات واللجان الانتخابية.

أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات مركزية فى ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية فى مجالس المدن لمتابعة سير العملية الانتخابية وحل أى مشكلات طارئة. وحث المحافظ وسائل الإعلام والإذاعة المحلية على حث المواطنين على الخروج للجان الانتخابات والادلاء بأصواتهم، معلنا عن توفير سيارات لنقل المواطنين إلى لجان الانتخابات خاصة فى اللجان البعيدة.

وأشار المحافظ إلى وجود 8 مراكز انتخابية على مستوى المحافظة و11 دائرة انتخابية و35 مقرًا انتخابيًا، لافتا إلى أن عدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة يبلغ 299 ألف مواطن.