محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية بنى حميل فى البلينا

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية بني حميل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك لمتابعة اللمسات الأخيرة تمهيدا لافتتاح القرية وإعلانها القرية النموذجية الثانية بسوهاج، عقب الانتهاء من جميع المشروعات بالقرية وتشغيلها تجريبيا.

ورافق المحافظ خلال جولته حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، والدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة، والدكتور هاني فؤاد مدير مرفق الإسعاف، والمهندس محمد عبدالعاطي مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد مركز طب أسرة بني حميل، والذي تم إنشاؤه وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، علي مساحة 1500 متر، بتكلفة 35 مليون جنيه، ليخدم 40 ألف نسمة من أهالي قرية بني حميل والقرى التابعة، وتم الانتهاء من أعمال التجهيزات الطبية والفرش وبدء المركز في تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمواطنين.

وتفقد المحافظ عيادات وأقسام المركز المختلفة ومنها "عيادات طب الأسرة، الأسنان، والأطفال، العيادات المتخصصة، متابعة الحمل، والتطعيمات، وغرفة الأشعة، وغرفة التحكم، وغرفة التعقيم، وخدمة منتفعين، والصيدلية، والمغسلة، وسكن الأطباء"، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية والتمريض، موجها بوضع خطة واضحة لتوفير جميع احتياجات المركز من أطباء وتمريض وعمال، مشيرا إلى أهمية الصيانة الدورية للمركز حفاظا على ما تحقق من إنجاز.