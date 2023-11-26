محافظ بني سويف يتفقد مجموعة من الأنشطة ضمن فعاليات "يوم القرية" بالعواونة

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مركز ومدينة إهناسيا، وتفقد خلال زيارته تنفيذ حزمة من الأنشطة والمبادرات والعروض والندوات التوعوية والقوافل الطبية بقرية العواونة، وذلك ضمن فعاليات "يوم القرية" الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع عدد من المديريات والقطاعات الخدمية والحيوية والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية، حيث رافق المحافظ كل من: الدكتور عاصم نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، ناصر سيف رئيس مركز ومدينة أهناسيا.

وتضمنت الفعاليات تفقد سير العمل بالقافلة الطبية التي تم عقدها بالوحدة الصحية، وضمت العديد من التخصصات "عظام، باطنة، أطفال، جراحة، نساء، حيث يتم الكشف وتوفير العلاج ضمن خطة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، بجانب متابعة فعاليات الندوة التي تعقدها وحدة السكان بالمحافظة بالسرادق المقام داخل الوحدة الصحية، وتناولت التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، ودفع جهود محو الأمية، والتمكين الاقتصادي للأسر بالريف والتوعية بأضرار ختان الإناث وزواج القاصرات والتسرب من التعليم، وذلك بمشاركة الجهات المعنية من الأوقاف، الكنسية، الصحة، التأمين الصحي، المجالس القومية للمرأة والسكان والأمومة والطفولة وتحت إشراف لجنة متابعة المشروعات ووحدة السكان وأعضاء مبادرة بني سويف بشبابها.

كما تفقد المحافظ باقى الفعاليات التي أقيمت بمركز شباب القرية ، وتضمنت قيام مديرية التضامن ندوات توعوية عن برامج" 2كفاية "لتصحيح بعض المفاهيم المجتمعية والدينية الصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة،علاوة على تفقد نموذج برنامج"فرصة "للتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير التدريب والتمويل اللازم للسيدات والفتات لإقامة مشروعات صغيرة، وبرامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"وبطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وعرض مشروعات وزارة التضامن لتمكين المرأة ،بالإضافة إلى مشاهدة جانب من المباراة التي تم تنظيمها بين مركزي شباب العواونة وسدمنت الجبل ، بجانب متابعة بعض العروض الرياضية للكاراتيه واللياقة البدنية.

وتابع المحافظ سير الامتحانات التي عقده فرع الهيئة العامة لمحو الامية ، للراغبين في الحصول على شهادات محو الأمية، حيث يتم عقد الامتحانات و تسليم شهادات لمتحرري الأمية، حيث قدم لهم المحافظ التهنئة ، مطالباً إياهم بعدم الاكتفاء بالحصول على الشهادة ، والعمل على استكمال تعليمهم ،بالإضافة إلى تفقد الخدمات التي تقدمها جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير والتي تضمنت الإشارة إلى الخدمات التي تقدمهما لأهالي قرية العواونة في مجالات التمكين الاقتصادي والقوافل العلاجية والمساعدات الموسمية والمشاركة في برنامج " فرصة".

فيما شارك فرع المجلس القومي للمرأة بتوفير استمارات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد 150 من السيدات غير القادرات بالمجان بالتنسيق مع الأحوال المدنية، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية عن الإرشاد والتنشئة الأسرية، والتمكين الاقتصادي ضمن برنامج الشمول المالي،والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس والبنك المركزي المصري وصندوق الأمم المتحدة للمرأة ،لشرح منهجية الادخار والإقراض رفع الوعي ونشرالثقافة المالية ووتوفير الخدمات المالية للسيدات الريفيات ، علاوة على تفقد معرض المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية ، حيث وجه المحافظ بتقديم الدعم والرعاية للمتميزات من السيدات في التسويق لمنتجاتهم عبر منصة " آيادي مصر" للحرف التراثية.

وتضمنت الفعاليات أيضا قيام مديرية التموين بتوفير منافذ بيع متنقلة ( سيارات نصف نقل محملة بالسلع ) ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، ، والتي تشمل ( لحوم مجمدة ،سكر، زيت، جبن ،مكرونة، أرز، سمن وغيرها من السلع الغذائية )، بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق ، حيث كلف المحافظ مسؤولى التموين بالمتابعة المستمرة والإشراف على عملية التوزيع بحضور مفتشي التموين ومسؤولى الوحدة المحلية وتنظيم الحركة منعاً للتكدس والزحام،وذلك بالتوازي مع قيام مديرية الزراعة بإقامة معرض منتجات التنمية الريفية من المخللات والتصنيع الزراعي ، و عقد ندوة للإرشاد الزراعي والتعريف والتوعية بكارت الفلاح الخاص بمنظومة صرف الأسمدة والمبيدات وتقديم الدعم للمزارعين في توفير تقاوي بأسعار مخفضة.

كما تفقد المحافظ الأنشطة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمدرسة العواونة الحديثة الابتدائية ، ضمن مبادرة " يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية " وتشمل مسرح عرائس ومسابقات وأبحاث ورسومات ولوحات فية عن عملية الاقتراع والتصويت، وذلك بهدف زيادة وعي طلاب التعليم العام والفني بأهمية المشاركة السياسية،وتعزيز وتشجيع أولياء الأمور للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ونشر الثقافة والوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، علاوة تفقد نموذجا لأحد المشروعات نفذه أحد التلاميذ الموهوبين في مجال استخدام الطاقة الشمسية ضمن برنامج المبدع الصغير ، فضلا عن متابعة بعض الفقرات الفنية والرياضية للتلاميذ بفناء المدرسة.