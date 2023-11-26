محافظ الجيزة يوجه بمراجعة المراكز الانتخابية ورفع كفاءة محيط اللجان

كتبت – مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق بالبدء فورًا في أعمال رفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية ورفع أية مخلفات أو إشغالات أو تعديات من الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق، وذلك استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر2023.

وكلف محافظ الجيزة القيادات التنفيذية في المحافظة بالمرور على كافة اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومراجعة التجهيزات النهائية وتقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، وذلك بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير كل جهة لفرق عمل مجهزة للتوجه للمقار في حالة الطوارئ على أن يتم توفير كافة الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية وشوادر الانتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابي و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.