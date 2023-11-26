محافظة سوهاج تستعد لتفعيل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج استعدادها لتفعيل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وعدد من الجهات المعنية في إطار حرص الدولة المصرية، وعلى رأسها القيادة السياسية على حماية المرأة من كل أشكال العنف وإعمالاً للدستور المصري الذي نص بمادته الحادية عشر على التزام الدولة المصرية بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف صرح بذلك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

وأشار الفقى في تصريح خاص لليوم السابع أنه من المنتظر عقد مجموعة من الإجتماعات التشاورية مع الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الإجتماعي وكلاً من ممثل عن النيابة العامة والطب الشرعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والأزهر الشريف والكنيسة وادارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص والمجتمع المدني ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة ووحدة المرأة الآمنة.

وأوضح المحافظ أن تلك الاجتماعات التشاورية تهدف إلى توحيد اللغة وتعميم المفاهيم المشتركة، والتعرف على نقاط الاتصال من كل جهة، ولوضع آلية تضمن استدامة التنسيق بين الجهات المعنية، وذلك من خلال استعراض الخدمات التي تقدمها كل جهة في هذا الخصوص.

يذكر أن ذلك جاء في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تفعيل نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى التنسيق السريع في إدارة الحالة لضمان توفير أفضل وأسرع الحلول من الخدمات المتوفرة لكل حالة تعرضت للعنف بما يحافظ على حقوقها و يضمن عدم تكرار تعرضها للعنف وضمان محاسبة الجاني بأسرع وقت ممكن، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على المستوى المحلي بكل محافظة.