التضامن فى أسبوع.. 25 ألف مشروع بتكلفة 500 مليون جنيه لتوفير سبل الحماية للمرأة المصرية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى تقريرها الأسبوعى بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التى قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 13 أكتوبر إلى 19 أكتوبر، ونستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

-الهلال الأحمر المصرى يكثف حملاته لتنمية موارده للمساهمة فى عمليات الإغاثة فى قطاع غزة بأرض فلسطين، وينقل مهماته ومتطوعيه ليملأ مخازنه بالعريش استعداداً لتقديم كل الموارد والجهد لنصرة الشعب الفلسطينى.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتواصل مع محافظ شمال سيناء للتنسيق بشأن مهام الإغاثة وتتحقق من استيفاء جميع مستلزمات الإغاثة بمراكز الإغاثة طرفها، وتدريب العاملين بالمراكز على استقبال ودعم خدمات ضحايا الكوارث.

- برنامج "تكافل وكرامة" يستكمل تدريباته ليصل إلى 644 من العاملين بإدارات الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، بهدف توحيد المفاهيم بشأن القرارات المنظمة للبرنامج، ومعايير الاستحقاق، والاستجابة السريعة للشكاوى.

- الهلال الأحمر المصرى يستمر فى التنسيق مع نظيره الفلسطينى لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة والعمل على مدار الساعة فى تجهيز وتعبئة المساعدات العاجلة لقطاع غزة ووصول طائرات مساعدات انسانية لدعم القطاع.

- التضامن الاجتماعى تعلن عن نتائج تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" داخل 262 قرية فى 19 محافظة مستهدفة بالبرنامج الرئاسى "حياة كريمة".

- فى اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء، التضامن الاجتماعى تستعرض جهودها لخدمة ذوى الإعاقة البصرية، وتعلن التنسيق مع مبادرة وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل والسفر للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية مجاناً لمدة أسبوع.

- وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، تنفذ ورشة لإعداد مدربين على منظومة الأسر الكافلة بحضور مديريات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية والمنيا واسيوط وعدد من الجمعيات الشريكة.

- مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، وبحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والمستشار العسكرى ممثلا عن المنطقة المركزية العسكرية تسلم تجهيزات 55 عروسة من الأولى بالرعاية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى أعمال الدورة 79 للمكتب التنفيذى بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والذى انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وكانت مناقشة الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة، والأزمة الإنسانية بالسودان.

-الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يستعرض التجربة المصرية فى تقديم خدمات الدمج المجتمعى والتأهيل للمتعافين من الإدمان فى ضوء حقوق الإنسان بمؤتمر دولى بسنغافورة بمشاركة ممثلى 16 دولة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تطلق حملة «النظافة صحة وسلامة..احمى نفسك وأسرتك» بهدف التوعية بالسلوكيات الاجتماعية السلبية التى تؤدى لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفى التجمعات المختلفة.

- ختام المرحلة الثانية لمشروع "ابنتى الغالية" بمحافظتى المنيا وقنا والمنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى للنهوض بالفتيات بالمناطق الأكثر فقرا وتهميشا.

- التضامن الاجتماعى تعلن نتائج جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الثالث من العام الجارى، وتعلن أنه تم التعامل مع 1297 بلاغا تمثل إجمالى البلاغات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجارى بنسبة إنجاز 100%.

- تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن دعم الزوجة ذات الإعاقة، وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى بمجموعة من السيدات ذات الإعاقة لمتابعة عمليات رصد الأعداد التقديرية والوصول إلى نتائج ملموسة بشأن الجمع بين المعاشين للزوجات ذات الإعاقة.

- برنامج "فرصة" يستكمل توزيع المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات، وإعلان عن تسليم 3210 مشروع جديد بمحافظات الصعيد بهدف التمكين الاقتصادى للأسر وتحسين جودة حياتهم.

- اجتماع لجنة قانون الطفل الجديد برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة، لمناقشة مقترحات تعديل بعض احكام قانون الطفل لإنفاذ حزمة متكاملة من حقوق الطفل لتحقيق مصلحته الفضلى.

- 1500 طالب وطالبة بالجامعات المصرية يتقدمون للانضمام لرابطة متطوعى صندوق مكافحة الإدمان فى أول أسبوعين من العام الدراسى 2023/ 2024.

- مبادرة "الطالب المنتج" منذ إطلاقها من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، يصل عدد مستفيديها إلى 34 ألف طالب من خلال تنفيذ 241 نشاط تأهيل لسوق العمل وتدريب وإتاحة منح لا ترد لعمل مشروعات متناهية الصغر.

- مبادرة "هنوصلك" تستكمل جهودها بتعبئة 15,000 متطوع لتتوسع فى تسجيل ذوى الإعاقة على مستوى 14 محافظة، وتستهدف الوصول للقرى النائية وتقديم الخدمات من خلال مكاتب التأهيل المتنقلة.

- وزارة التضامن الاجتماعى تعقد لقاء مع منظمة اليونيسف لمناقشة الرؤى المستقبلية لمقترحات الرعاية البديلة للأطفال المعرضين للخطر، وآليات الرصد والتأهيل وإعادة الدمج بمشاركة فعالة لعدد من الهيئات والجمعيات الشريكة.

- مبادرة مستورة ببنك ناصر الاجتماعى تنجح فى تنفيذ 25,500 مشروع بإجمالى تمويل 500 مليون جنيه والمبادرة تستهدف دعم مشروعات السيدات لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المصرية.