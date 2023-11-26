ما قمح الديورم المستخدم فى صناعة المكرونة؟

كتبت ــ أسماء نصار

"قمح الديورم" يستخدم لإنتاج السيمولينا التى تستخدم المكرونة عالية الجودة وتتركز زراعة أصناف قمح الديورم فى مصر الوسطى ومصر العليا وتوشكي والعوينات، لتوفر الظروف البيئية المناسبة لإنتاج قمح الديورم ذو المواصفات الجيدة وإنتاج السيمولينا الجيدة لصناعة المكرونة ولا ينصح بزراعته فى الوجه البحرى.

وفى التقرير التالى نتعرف على الأنواع:



‎1- بنى سويف 1 يتحمل درجة الحرارة العالية كما يتحمل التقلبات الجوية التى قد تحدث أثناء موسم الزراعة.

‎2- بنى سويف 5 يمتاز بصفات جودة عالية ويتحمل درجات الحرارة العالية.

‎3- بنى سويف 6 يتحمل درجات الحرارة العالية ولكنه حساس لنقص مياه الرى.

‎4- بنى سويف 7 يتحمل درجات الحرارة العالية ويتميز بصفات جودة عالية.

‎5- سوهاج 4 يتحمل درجات الحرارة العالية.

‎6- سوهاج 5 يتحمل درجات الحرارة العالية.

