كل ما تريد معرفته عن الأزمة القلبية بعد وفاة طارق عبد العزيز

كتبت فاطمة ياسر

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز عن عمر يناهز 55 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، يقدم اليوم السابع لقرائه كل ما تريد معرفته عن المرض.

أكد الدكتور أحمد السواح، استشاري القلب في معهد القلب القومي، أن الأزمة القلبية المفاجئة من الأمراض القلبية التي لها العديد من الأسباب، أبرزها عدم انتظام ضربات القلب، أو إصابة الشخص بمشكلة في الشريان التاجي، بالإضافة إلى تعرض الشخص للإجهاد الشديد، أو وجود عيوب خلقية في القلب، لافتًا إلى أن زيادة الوزن تعد من الأسباب، كما أن التعرض السابق للنوبة القلبية سابقًا يزيد من فرص تعرض الشخص للإصابة بها مرة أخرى.

وأشار استشاري القلب، إلى أن هناك العديد من الأعراض التي تعني إصابة الشخص أو تعرضه للإصابة بأزمة قلبية مفاجئة، ويجب توخي الحذر عند ظهور أي منها، وهي تعرض الشخص لفقدان الوعي والدوخة، وزيادة ضربات القلب الذي يصاحبه ضيق التنفس، والتعرض لألم يصعب تحمله في الصدر، كما أن الغثيان يعد من الأعراض التي يجب توخي الحذر منها.

وأضاف استشاري القلب، أنه عند ظهور الأعراض السابق ذكرها، يجب على المحاطين بالشخص نقله على الفور للمستشفى لأنه يحتاج لرعاية معينة وتكون تحت إشراف طبي، فيتم خضوع المريض لصدمة كهربائية على القلب لإعادة تشغيله مرة أخرى، وأخذ بعض العلاجات التي تساهم في تشغيل القلب مرة أخرى بشكل قوى عن طريق تحسن صحة كهرباء القلب.